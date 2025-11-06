Азербайджан переходит на стандарты НАТО и углубляет сотрудничество с турецкими ВС – президент Алиев

Азербайджанская армия полностью переходит на стандарты НАТО и углубляет сотрудничество с турецкими вооруженными силами. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией Альянса 6 ноября в Баку, информирует Oxu.Az, пишет УНН.

В состав делегации вошли постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Нидерландов, США, Франции и других стран-членов НАТО. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, стороны обсудили региональную безопасность, энергетическое сотрудничество и модернизацию азербайджанских вооруженных сил.

Президент Алиев подчеркнул, что Азербайджан остается "ценным партнером НАТО" и отметил роль сотрудничества с Турцией в укреплении обороноспособности страны.

Азербайджанская армия приведена в соответствие со стандартами НАТО и тесно сотрудничает с турецкой армией в этом плане