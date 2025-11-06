Азербайджан переходит на стандарты НАТО и углубляет сотрудничество с турецкими ВС – президент Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия полностью переходит на стандарты НАТО. Это происходит во время встречи с делегацией Альянса 6 ноября в Баку, где обсуждалась региональная безопасность и модернизация вооруженных сил.
Детали
В состав делегации вошли постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Нидерландов, США, Франции и других стран-членов НАТО. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, стороны обсудили региональную безопасность, энергетическое сотрудничество и модернизацию азербайджанских вооруженных сил.
Президент Алиев подчеркнул, что Азербайджан остается "ценным партнером НАТО" и отметил роль сотрудничества с Турцией в укреплении обороноспособности страны.
Он также отметил, что процесс модернизации продолжается и направлен на усиление оборонного потенциала страны после "освобождения наших земель от оккупации".
В ходе встречи представители НАТО высоко оценили вклад Азербайджана в операцию "Решительная поддержка" в Афганистане и роль страны как регионального логистического центра.
Стороны договорились продолжить диалог в рамках программы "Партнерство ради мира" и расширить сотрудничество в областях энергетической безопасности и региональной стабильности.
