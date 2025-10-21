Президент Азербайджана заявил о наступлении этапа мира с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между его страной и Арменией «наступил этап мира». Об этом он сказал во время выступления на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, передает Anadolu, пишет УНН.

Подробности

Во время выступления Алиев заявил о наступлении «этапа мира» между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул, что это свидетельствует о «высоком уровне политической воли».

«И всего через менее чем два года после последних боевых столкновений выйти на парафирование мирного соглашения свидетельствует о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», – уверен он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает «высочайшей оценки».

Алиев отметил, что его страна сняла все ограничения на транзит грузов в Армению.

«Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», – подытожил он.

Напомним

8 августа президенты Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение при посредничестве США. Документ содержит 17 пунктов, касающихся признания суверенитета, экономического партнерства и создания транзитного маршрута.