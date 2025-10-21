$41.760.03
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9648 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14875 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17577 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17650 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17889 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16477 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15103 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31580 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20623 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Президент Азербайджану заявив про настання етапу миру з Вірменією

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про настання етапу миру з Вірменією, відзначивши високий рівень політичної волі обох країн. Він наголосив на важливості ролі Дональда Трампа та знятті обмежень на транзит вантажів до Вірменії.

Президент Азербайджану заявив про настання етапу миру з Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між його країною та Вірменією "настав етап миру". Про це він сказав під час виступу на другому засіданні Вищої міждержавної ради Азербайджан-Казахстан, передає Anadolu, пише УНН.

Деталі

Під час виступу Алієв заявив про настання "етапу миру" між Азербайджаном і Вірменією та наголосив, що це свідчить про "високий рівень політичної волі".

"І всього через менше ніж два роки після останніх бойових зіткнень вийти на парафування мирної угоди свідчить про те, що обидві країни продемонстрували досить високий рівень політичної волі", – впевнений він.

Азербайджанський лідер наголосив, що роль президента США Дональда Трампа в нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією заслуговує "найвищої оцінки".

Алієв зазначив, що його країна зняла всі обмеження на транзит вантажів до Вірменії.

"Першим таким транзитним вантажем став вантаж казахстанського зерна до Вірменії. Думаю, що це також є хорошим показником того, що мир між Азербайджаном і Вірменією вже не тільки на папері, але і на практиці", – підсумував він.

Нагадаємо

8 серпня президенти Вірменії та Азербайджану уклали мирну угоду за посередництва США. Документ містить 17 пунктів, що стосуються визнання суверенітету, економічного партнерства та створення транзитного маршруту.

