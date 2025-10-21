Президент Азербайджану заявив про настання етапу миру з Вірменією
Київ • УНН
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про настання етапу миру з Вірменією, відзначивши високий рівень політичної волі обох країн. Він наголосив на важливості ролі Дональда Трампа та знятті обмежень на транзит вантажів до Вірменії.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між його країною та Вірменією "настав етап миру". Про це він сказав під час виступу на другому засіданні Вищої міждержавної ради Азербайджан-Казахстан, передає Anadolu, пише УНН.
Деталі
Під час виступу Алієв заявив про настання "етапу миру" між Азербайджаном і Вірменією та наголосив, що це свідчить про "високий рівень політичної волі".
"І всього через менше ніж два роки після останніх бойових зіткнень вийти на парафування мирної угоди свідчить про те, що обидві країни продемонстрували досить високий рівень політичної волі", – впевнений він.
Азербайджанський лідер наголосив, що роль президента США Дональда Трампа в нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією заслуговує "найвищої оцінки".
Алієв зазначив, що його країна зняла всі обмеження на транзит вантажів до Вірменії.
"Першим таким транзитним вантажем став вантаж казахстанського зерна до Вірменії. Думаю, що це також є хорошим показником того, що мир між Азербайджаном і Вірменією вже не тільки на папері, але і на практиці", – підсумував він.
Нагадаємо
8 серпня президенти Вірменії та Азербайджану уклали мирну угоду за посередництва США. Документ містить 17 пунктів, що стосуються визнання суверенітету, економічного партнерства та створення транзитного маршруту.