Азербайджан переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю із турецькими ЗС – президент Алієв

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24617 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34796 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24229 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24523 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49721 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34663 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37730 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50034 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38998 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32761 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 19148 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 17510 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 30794 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 28375 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 18853 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 24621 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 18887 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 28407 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 30824 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Ільхам Алієв
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 26167 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 26511 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 28337 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 44764 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 48820 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing 737 MAX
Saab JAS 39 Gripen
Гриби

Азербайджан переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю із турецькими ЗС – президент Алієв

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія повністю переходить на стандарти НАТО. Це відбувається під час зустрічі з делегацією Альянсу 6 листопада в Баку, де обговорювалася регіональна безпека та модернізація збройних сил.

Азербайджан переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю із турецькими ЗС – президент Алієв

Азербайджанська армія повністю переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю з турецькими збройними силами. Про це заявив президент Ільхам Алієв під час зустрічі з делегацією Альянсу 6 листопада в Баку, інформує Oxu.Az, пише УНН.

Деталі

До складу делегації увійшли постійні представники Туреччини, Греції, Угорщини, Нідерландів, США, Франції та інших країн-членів НАТО. Як повідомляє Oxu.Az із посиланням на АЗЕРТАДЖ, сторони обговорили регіональну безпеку, енергетичну співпрацю та модернізацію азербайджанських збройних сил.

путін та лідер Азербайджану Алієв вперше зустрілися після збиття російською ППО азербайджанського літака - росЗМІ09.10.25, 15:58 • 7653 перегляди

Президент Алієв підкреслив, що Азербайджан залишається "цінним партнером НАТО" і наголосив на ролі співпраці з Туреччиною у зміцненні обороноздатності країни.

Азербайджанська армія приведена у відповідність до стандартів НАТО та тісно співпрацює з турецькою армією в цьому плані 

– сказав Алієв.

Він також зазначив, що процес модернізації триває і спрямований на посилення оборонного потенціалу країни після "звільнення наших земель від окупації".

Ільхам Алієв
Ільхам Алієв

Під час зустрічі представники НАТО високо оцінили внесок Азербайджану в операцію "Рішуча підтримка" в Афганістані та роль країни як регіонального логістичного центру.

Сторони домовилися продовжити діалог у межах програми "Партнерство заради миру" та розширити співпрацю в галузях енергетичної безпеки й регіональної стабільності.

Президент Азербайджану заявив про настання етапу миру з Вірменією21.10.25, 15:10 • 2823 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Володимир Путін
Ільхам Алієв
НАТО
Афганістан
Вірменія
Азербайджан
Франція
Греція
Нідерланди
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина