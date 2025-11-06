Азербайджан переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю із турецькими ЗС – президент Алієв

Азербайджанська армія повністю переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю з турецькими збройними силами. Про це заявив президент Ільхам Алієв під час зустрічі з делегацією Альянсу 6 листопада в Баку, інформує Oxu.Az, пише УНН.

До складу делегації увійшли постійні представники Туреччини, Греції, Угорщини, Нідерландів, США, Франції та інших країн-членів НАТО. Як повідомляє Oxu.Az із посиланням на АЗЕРТАДЖ, сторони обговорили регіональну безпеку, енергетичну співпрацю та модернізацію азербайджанських збройних сил.

Президент Алієв підкреслив, що Азербайджан залишається "цінним партнером НАТО" і наголосив на ролі співпраці з Туреччиною у зміцненні обороноздатності країни.

Азербайджанська армія приведена у відповідність до стандартів НАТО та тісно співпрацює з турецькою армією в цьому плані