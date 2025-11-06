Азербайджан переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю із турецькими ЗС – президент Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія повністю переходить на стандарти НАТО. Це відбувається під час зустрічі з делегацією Альянсу 6 листопада в Баку, де обговорювалася регіональна безпека та модернізація збройних сил.
Азербайджанська армія повністю переходить на стандарти НАТО та поглиблює співпрацю з турецькими збройними силами. Про це заявив президент Ільхам Алієв під час зустрічі з делегацією Альянсу 6 листопада в Баку, інформує Oxu.Az, пише УНН.
Деталі
До складу делегації увійшли постійні представники Туреччини, Греції, Угорщини, Нідерландів, США, Франції та інших країн-членів НАТО. Як повідомляє Oxu.Az із посиланням на АЗЕРТАДЖ, сторони обговорили регіональну безпеку, енергетичну співпрацю та модернізацію азербайджанських збройних сил.
Президент Алієв підкреслив, що Азербайджан залишається "цінним партнером НАТО" і наголосив на ролі співпраці з Туреччиною у зміцненні обороноздатності країни.
Азербайджанська армія приведена у відповідність до стандартів НАТО та тісно співпрацює з турецькою армією в цьому плані
Він також зазначив, що процес модернізації триває і спрямований на посилення оборонного потенціалу країни після "звільнення наших земель від окупації".
Під час зустрічі представники НАТО високо оцінили внесок Азербайджану в операцію "Рішуча підтримка" в Афганістані та роль країни як регіонального логістичного центру.
Сторони домовилися продовжити діалог у межах програми "Партнерство заради миру" та розширити співпрацю в галузях енергетичної безпеки й регіональної стабільності.
