Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в 4 областях, графики до конца суток - Минэнерго

Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в четырех областях, графики отключения электроэнергии сегодня во всех регионах до конца суток, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

В результате вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях - сообщили в Минэнерго.

Детали

Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, почасовые отключения - объемом от 0,5 до 3 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений – снижение температуры воздуха, а также облачная погода на всей территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - сообщили в Укрэнерго.

Вчера, 1 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 1,7% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключения света 2 декабря по всей Украине