Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в 4 областях, графики до конца суток - Минэнерго

Эксклюзив
06:00 • 27354 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 35776 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 49628 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 41947 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 39594 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 32685 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 27816 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24614 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 61225 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21163 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Популярные новости
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 26579 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории2 декабря, 02:19 • 25546 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский2 декабря, 02:53 • 24202 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 24509 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА07:07 • 15670 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 27339 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 37116 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 43647 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 51858 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 61217 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 31787 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 34234 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 90786 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 66097 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 82281 просмотра
Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в 4 областях, графики до конца суток - Минэнерго

Киев • УНН

 • 452 просмотра

В результате вражеских атак на энергообъекты обесточены потребители в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Сегодня во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений.

Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в 4 областях, графики до конца суток - Минэнерго

Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в четырех областях, графики отключения электроэнергии сегодня во всех регионах до конца суток, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

В результате вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях

- сообщили в Минэнерго.

Детали

Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, почасовые отключения - объемом от 0,5 до 3 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений – снижение температуры воздуха, а также облачная погода на всей территории Украины, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - сообщили в Укрэнерго.

Вчера, 1 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 1,7% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

«Укрэнерго» предупреждает о графиках отключения света 2 декабря по всей Украине01.12.25, 18:44 • 4004 просмотра

Юлия Шрамко

Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина