Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у 4 областях, графіки до кінця доби - Міненерго

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 27587 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 35959 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 49789 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 42112 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 39728 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 32745 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 27859 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24625 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 61369 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21168 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 26579 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 25546 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 24202 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 24509 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 15670 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 27564 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 37264 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 43789 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 51995 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 61359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Крим
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 31848 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 34290 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 90840 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 66150 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 82331 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Financial Times
С-300
Соціальна мережа

Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у 4 областях, графіки до кінця доби - Міненерго

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти знеструмлено споживачів на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень.

Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у 4 областях, графіки до кінця доби - Міненерго

Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у чотирьох областях, графіки відключення електроенергії сьогодні у всіх регіонах до кінця доби, повідомили в Міненерго у вівторок, пише УНН.

Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти у кількох регіонах на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині

- повідомили у Міненерго.

Деталі

Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, погодинні відключення - обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 2 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина таких змін – зниження температури повітря, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - повідомили в Укренерго.

Вчора, 1 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні01.12.25, 18:44 • 4014 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна