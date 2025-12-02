Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у 4 областях, графіки до кінця доби - Міненерго

Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у чотирьох областях, графіки відключення електроенергії сьогодні у всіх регіонах до кінця доби, повідомили в Міненерго у вівторок, пише УНН.

Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти у кількох регіонах на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині - повідомили у Міненерго.

Деталі

Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, погодинні відключення - обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 2 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина таких змін – зниження температури повітря, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - повідомили в Укренерго.

Вчора, 1 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Укренерго попереджає про графіки відключення світла 2 грудня по всій Україні