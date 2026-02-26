Атака рф на Запорожье 26 февраля - повреждено учебное заведение, 41 ребенок был в укрытии
Киев • УНН
26 февраля россияне атаковали Запорожье, повредив здание учебного заведения. 41 ребенок находился в укрытии, никто не пострадал.
В четверг, 26 февраля, россияне атаковали Запорожье. Было зафиксировано повреждение здания одного из учебных заведений, сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Подробности
На место направлен наряд для обследования. Попадание произошло за пределами территории здания. Во время тревоги в укрытии находился 41 ребенок, травмированных нет
Напомним
В ночь на 26 февраля Полтавская область подверглась российской атаке. Были повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света остались почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 32 из 39 ракет и 374 из 420 дронов, запущенных россиянами. Зафиксированы попадания 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА.