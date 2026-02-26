Атака рф на Запоріжжя 26 лютого - пошкоджено заклад освіти, 41 дитина була в укритті
Київ • УНН
26 лютого росіяни атакували Запоріжжя, пошкодивши будівлю закладу освіти. 41 дитина перебувала в укритті, ніхто не постраждав.
У четвер, 26 лютого, росіяни атакували Запоріжжя. Було зафіксовано пошкодження будівлі одного із закладів освіти, повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
На місце направлено наряд для обстеження. Влучання сталося за межами території будівлі. Під час тривоги в укритті перебувала 41 дитина, травмованих немає
Нагадаємо
У ніч на 26 лютого Полтавська область зазнала російської атаки. Було пошкоджено промислові підприємства та приватні домоволодіння. Без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів, постраждалих немає.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 32 з 39 ракет і 374 з 420 дронів, запущених росіянами. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БПЛА.