Атака рф на Запоріжжя 26 лютого - пошкоджено заклад освіти, 41 дитина була в укритті

25 лютого, 19:42 • 15736 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 30333 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 27009 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 25283 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 21996 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 17624 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 36330 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19176 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18329 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 41533 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Популярнi новини
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 13820 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 15221 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 13303 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 11404 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 10011 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 36330 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 41533 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 61537 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 70789 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 89157 перегляди
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 27119 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 30883 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 34714 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 36561 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 44517 перегляди
Атака рф на Запоріжжя 26 лютого - пошкоджено заклад освіти, 41 дитина була в укритті

Київ • УНН

 • 40 перегляди

26 лютого росіяни атакували Запоріжжя, пошкодивши будівлю закладу освіти. 41 дитина перебувала в укритті, ніхто не постраждав.

Атака рф на Запоріжжя 26 лютого - пошкоджено заклад освіти, 41 дитина була в укритті

У четвер, 26 лютого, росіяни атакували Запоріжжя. Було зафіксовано пошкодження будівлі одного із закладів освіти, повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

На місце направлено наряд для обстеження. Влучання сталося за межами території будівлі. Під час тривоги в укритті перебувала 41 дитина, травмованих немає

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 26 лютого Полтавська область зазнала російської атаки. Було пошкоджено промислові підприємства та приватні домоволодіння. Без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів, постраждалих немає.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 32 з 39 ракет і 374 з 420 дронів, запущених росіянами. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БПЛА.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
