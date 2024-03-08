Армия рф за сутки ранила еще 9 человек в Донецкой области - ОВА

Российские войска за минувшие сутки ранили 9 жителей Донецкой области - в Торецке, Константиновке, Долгой Балке, Мирнограде, Новогродовке и Шахматном. Об этом сообщил в пятницу глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 7 марта россияне ранили 9 жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 в Константиновке, по 1 в Долгой Балке, Мирнограде, Новогродовке и Шахматном - сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1878 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4673.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

7 марта россияне сбросили бомбу КАБ-500 на Торецк Донецкой области, в результате чего были ранены три гражданских человека и повреждены домохозяйства.