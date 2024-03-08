Армія рф за добу поранила ще 9 людей на Донеччині - ОВА
Київ • УНН
7 березня російські війська поранили 9 мирних жителів у різних населених пунктах Донецької області, зокрема у Торецьку, Костянтинівці, Довгій Балці, Мирнограді, Новогродівці та Шаховому.
Російські війська за минулу добу поранили 9 жителів Донецької області - у Торецьку, Костянтинівці, Довгій Балці, Мирнограді, Новогродівці і Шаховому. Про це повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 7 березня росіяни поранили 9 жителів Донеччини: 3 в Торецьку, 2 у Костянтинівці, по 1 в Довгій Балці, Мирнограді, Новогродівці і Шаховому
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1878 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4673.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
7 березня росіяни скинули бомбу КАБ-500 на Торецьк Донецької області, в результаті чого було поранено трьох цивільних людей та пошкоджено домогосподарства.