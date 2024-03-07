росіяни скинули авіабомбу на Торецьк на Донеччині: є поранені
Київ • УНН
росіяни скинули бомбу КАБ-500 на Торецьк Донецької області, в результаті чого було поранено трьох цивільних людей та пошкоджено домогосподарства.
Армія рф скинули на приватний сектор Торецька Донецької області авіабомбу КАБ-500, є поранені. Про це УНН повідомляє із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
За даними слідства, 7 березня 2024 року, об 11:10, російська армія завдала авіаудару по м. Торецьку. В черговий раз проти мирного населення окупанти використали "КАБ-500"
За даними прокуратури, авіабомба поцілила по одній з вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка. Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надали медичну допомогу, вказали у прокуратурі.
Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряду зайнялась пожежа.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Один загиблий, троє поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини 07.03.24, 09:15 • 25511 переглядiв