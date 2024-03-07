Один загиблий, троє поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Київ • УНН
Один мирний житель загинув і троє отримали поранення внаслідок російських обстрілів 11 населених пунктів у Донецькій області, пошкоджено 67 цивільних об'єктів.
Російські військові минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинув один мирний житель - у Нетайловому, ще троє цивільних в області отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
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Як повідомляється, 15 разів ворог обстріляв населені пункти Донеччини, 1779 – лінію зіткнення.
Під вогнем перебували - міста Красногорівка, Покровськ, Торецьк, селища Зарічне, Щербинівка, села Галицинівка, Єлизаветівка, Клебан-Бик, Нетайлове, Новоукраїнка, Романівка.
Пошкоджено 67 цивільних об’єктів, серед них 45 житлових будинків, ліцей, будинки культури, підприємство, котельня, складські приміщення, 10 автомобілів, комунікації
Чотирма ракетами С-300 росіяни атакували Покровськ – поранили цивільну особу, пошкодили приватний і 4 багатоквартирних будинки, інфраструктуру.
У Нетайловому внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджено багатоквартирний будинок.
Керовану авіабомбу "КАБ-500" росія скинула на Клебан-Бик. Двоє мирних мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних і 16 приватних будинків, будинок культури.
Ще одним "КАБ-500" ворог поцілив у Зарічне. Пошкоджено 8 приватних осель.
Крім того, по Торецьку окупанти вдарили 500-кілограмовою авіабомбою та артилерією – зруйнували багатоквартирний і три приватних будинки.