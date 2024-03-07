Один погибший, трое раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Преимущественно сухая погода и до 8° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине 7 марта в некоторых регионах ожидается умеренная погода с небольшими осадками, в то время как на остальной территории сохранится сухая погода, с температурой от -5°C до +8°C.