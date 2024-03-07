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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Один погибший, трое раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Один погибший, трое раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 07:15  •  15405 просмотра

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Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате российских обстрелов 11 населенных пунктов в Донецкой области, повреждены 67 гражданских объектов.

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб один мирный житель - в Нетайлово, еще трое гражданских в области получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Детали 

Как сообщается, 15 раз враг обстрелял населенные пункты Донетчины, 1779 - линию соприкосновения. 

Под огнем находились - города  Красногоровка, Покровск, Торецк, поселки Заречное, Щербиновка, села Галициновка, Елизаветовка, Клебан-Бык, Нетайлово, Новоукраинка, Романовка. 

Повреждено 67 гражданских объектов, среди них 45 жилых домов, лицей, дома культуры, предприятие, котельная, складские помещения, 10 автомобилей, коммуникации

- говорится в сообщении полиции.

Четырьмя ракетами С-300 россияне атаковали Покровск - ранили гражданское лицо, повредили частный и 4 многоквартирных дома, инфраструктуру.

В Нетайлово в результате артиллерийского обстрела погиб человек, поврежден многоквартирный дом.

Управляемую авиабомбу "КАБ-500" россия сбросила на Клебан-Бык. Двое мирных жителей получили ранения. Разрушениям подверглись 4 многоквартирных и 16 частных домов, дом культуры.

Еще одним "КАБ-500" враг попал в Заречное. Повреждены 8 частных домов.

Кроме того, по Торецку оккупанты ударили 500-килограммовой авиабомбой и артиллерией - разрушили многоквартирный и три частных дома.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
toretskТорецк
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
kostiantynivkaКонстантиновка
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