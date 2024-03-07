Один погибший, трое раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины
Киев • УНН
Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате российских обстрелов 11 населенных пунктов в Донецкой области, повреждены 67 гражданских объектов.
Российские военные за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб один мирный житель - в Нетайлово, еще трое гражданских в области получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
Как сообщается, 15 раз враг обстрелял населенные пункты Донетчины, 1779 - линию соприкосновения.
Под огнем находились - города Красногоровка, Покровск, Торецк, поселки Заречное, Щербиновка, села Галициновка, Елизаветовка, Клебан-Бык, Нетайлово, Новоукраинка, Романовка.
Повреждено 67 гражданских объектов, среди них 45 жилых домов, лицей, дома культуры, предприятие, котельная, складские помещения, 10 автомобилей, коммуникации
Четырьмя ракетами С-300 россияне атаковали Покровск - ранили гражданское лицо, повредили частный и 4 многоквартирных дома, инфраструктуру.
В Нетайлово в результате артиллерийского обстрела погиб человек, поврежден многоквартирный дом.
Управляемую авиабомбу "КАБ-500" россия сбросила на Клебан-Бык. Двое мирных жителей получили ранения. Разрушениям подверглись 4 многоквартирных и 16 частных домов, дом культуры.
Еще одним "КАБ-500" враг попал в Заречное. Повреждены 8 частных домов.
Кроме того, по Торецку оккупанты ударили 500-килограммовой авиабомбой и артиллерией - разрушили многоквартирный и три частных дома.
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