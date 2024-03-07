россияне сбросили авиабомбу на Торецк в Донецкой области: есть раненые

Армия рф сбросили на частный сектор Торецка Донецкой области авиабомбу КАБ-500, есть раненые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным следствия, 7 марта 2024 года, в 11:10, российская армия нанесла авиаудар по г. Торецк. В очередной раз против мирного населения оккупанты использовали "КАБ-500" - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, авиабомба попала по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказали медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.

Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда загорелся пожар.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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