россияне сбросили авиабомбу на Торецк в Донецкой области: есть раненые
Киев • УНН
россияне сбросили бомбу КАБ-500 на Торецк Донецкой области, в результате чего были ранены три гражданских человека и повреждены домохозяйства.
Армия рф сбросили на частный сектор Торецка Донецкой области авиабомбу КАБ-500, есть раненые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
По данным следствия, 7 марта 2024 года, в 11:10, российская армия нанесла авиаудар по г. Торецк. В очередной раз против мирного населения оккупанты использовали "КАБ-500"
По данным прокуратуры, авиабомба попала по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказали медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.
Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда загорелся пожар.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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