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Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 14:54  •  21427 просмотра

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Как вторую зиму войны прошла украинская энергетика и что дальше?

Осенью 2023 года все — от президента Зеленского и военной разведки до десятков экспертов — предупреждали украинцев, что зима 2023/2024 может оказаться еще сложнее зимы 2022/2023. Мы ждали тысячи "шахедов" и сотни ракет, которые летели на наши электростанции, распределительные узлы и трансформаторы. Но сейчас, в начале марта, кажется, что мы избежали катастрофических последствий зимних российских атак и украинская энергетика в целом хорошо прошла эту зиму. Почему так?

С одной стороны, россияне всю эту зиму концентрировали свои удары в первую очередь на индустриальных регионах и важных логистических узлах – активно атаковали Днепропетровскую и Полтавскую области, Одессу и порты Одесской области. После того, как украинские морские дроны загнали российский Черноморский флот в дальние порты и в значительной степени выгнали из Крыма, Украина сумела возобновить морскую торговлю. Поэтому атака портовой инфраструктуры и индустрии с воздуха стала для россиян главным приоритетом. Эта тактика значительно отличается от прошлогодней, когда в первую очередь враг пытался заморозить украинцев и погрузить всю страну в темноту.

При этом россияне продолжали и этой зимой атаковать энергетическую инфраструктуру прифронтовых территорий, за всю зиму они так и не сумели ни разу "погасить" страну или значительную ее часть. Не имели успеха и кибератаки на энергетическую инфраструктуру, хотя попытки россияне не прекращали ни дня и ни часа.

Украина оказалась гораздо лучше готова к обстрелам, чем год назад. Обстрелы предыдущей зимой привели к отложенным последствиям — думаю, вы помните аварии и поломки летом 2023 года. И массовые успешные атаки на энергетику, если бы россиянам они удались, могли привести к по-настоящему катастрофическим последствиям. Но в целом Украина оказалась гораздо лучше подготовленной к этой зиме, сумела защитить энергетическую и промышленную инфраструктуру и вернуть объемы экспорта морем практически до довоенного уровня.

Сейчас мы можем обобщить факторы, которые помогли Украине так спокойно пройти зиму.

1.    Возобновление генерации после повреждений в прошлом году. Министр Галущенко оценил, что благодаря ремонту в энергосистему вернулось более 2 ГВт мощностей энергогенерации — это минимум 4 больших ТЭЦ. 

2.    Погода. Уже вторая зима не принесла Украине сильных морозов — температура ниже критических минус 10 не держалась дольше 3-4 дней даже в отдельных регионах. Поэтому давление на тепло- и электрогенерацию было невысоким.

3.    Возможность расширенного энергетического обмена с ЕС. В ноябре европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила возможности поставки в Украину на 500 МВт до 1 700 МВт.

4.    Усиление системы ПВО. Украина имеет большое количество иностранного вооружения, которое используется параллельно с образцами советских времен. Помимо западной помощи, с российскими дронами и ракетами помогают бороться мобильные группы ПВО, маскировка и усиление объектов критической инфраструктуры.

5.    Страх россии, что Украина может нанести ответный удар. Украинские дроны долетали в москву и санкт-петербург, разрушали критическую инфраструктуру российской военной промышленности и блокировали возможности российских оккупантов. Поэтому россияне, опасаясь ответного удара, к атаке критической инфраструктуры подходят достаточно осторожно.

6.    Работа энергетиков по децентрализации энергоснабжения. В 2023 году энергокомпании сделали много "домашней работы" - подготовили резервные мощности для доставки энергии, запаслись трансформаторами и оборудованием для ремонта.

7.    Стратегические запасы. Украина накопила достаточное количество газа, нефти, угля и ядерного топлива, чтобы успешно пройти отопительный сезон.

В целом этой зимой надежды россиян не оправдались. Поскольку когда в январе 2024 года промышленность увеличила потребление на 27%, а частные потребители почти на 14%, Украина все равно имела достаточный профицит производства электроэнергии, чтобы возобновить ее экспорт. Украина продавала электричество в Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову и Румынию. С начала января 2024 года чистый коммерческий импорт в Украину сократился почти вдвое, а в середине февраля чистый экспорт стал положительным.

Но общий позитив в энергетике по итогам зимы 23/24 не снимает с украинского правительства, бизнеса, а также наших международных партнеров необходимости готовиться уже к следующей. К примеру, нужно создавать дополнительные мощности для генерации, ведь из-за постоянных атак россиянами Кураховской и Славянской теплоэлектростанций Украина может потерять до 0,5 ГВт генерирующих мощностей.

Кроме того, Украине следует продолжить политику децентрализации энергоснабжения, дальнейшую интеграцию в европейскую энергетическую сеть, а также внедрять более последовательную политику энергосбережения. Для того, чтобы наши города и предприятия больше инвестировали в современную энергетику, сейчас можно привлекать гранты и кредиты Всемирного банка и европейских энергетических фондов.

Наконец, наша энергетическая безопасность может значительно усилить инвестиции в собственную добычу, инвестиции в зеленую энергетику на отдаленных от войны территориях. Чтобы увеличить добычу газа, строить ветряные и солнечные электростанции, нам нужны деньги западных и восточных инвесторов. И мы снова возвращаемся к гарантиям для бизнеса, к судебной реформе, к институциональным изменениям. Это тоже инвестиции в безопасность, в том числе энергетическую.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Олександр Кацуба: Друга зима війни. Як її пройшла українська енергетика і що далі?
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