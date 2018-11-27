Аэропорт "Борисполь": военное положение не повлияет на мобильность населения

“Относительно дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены, данное решение не повлияет на мобильность населения”, — сообщается на странице международного аэропорта.

Кроме того, добавляется, что аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, Министерство инфраструктуры находятся в состоянии повышенной готовности выполнить все решения Рады национальной безопасности и обороны и правительства по ограничению движения транспорта или переориентации направлений в случае, если они будут одобрены.

в Украине”.

Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Кроме того, он добавил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Позже стало известно, что ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00.

А Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Добавим, что из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.