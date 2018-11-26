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Мінінфраструктури обмежить рух транспорту у разі рішення РНБО

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури перебуває у стані підвищеної готовності виконати всі рішення Ради національноїбезпеки та оборони й уряду щодо обмеження руху транспорту або переорієнтації напрямків у разі, якщо вони будуть схвалені. Про це з посиланням на слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна повідомила прес-служба відомства у Facebook, передає УНН.

"Міністерство інфраструктури знаходиться в стані підвищеної готовності виконати всі рішення РНБО та уряду щодо обмеження руху транспорту або переорієнтації напрямків у разі, коли вони будуть схвалені. Міністерство інфраструктури готує відповідні пропозиції, вони будуть розглянуті на нараді в Міністерстві за участі керівництва Укравтодору, Укрзалізниці, Адміністрації Морських Портів, Укрпошти, аеропортів та ін. Вже посилено заходи безпеки та кіберзахист на критичних об’єктах інфраструктури", - цитує Омеляна прес-служба.

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При цьому міністр заявив, що наразі "обмеження із рухом вантажного транспорту є, але вони пов'язані виключно з погодними умовами". "Ніяких інших обмежень немає", - додав він.

Нагадаємо, найбільше скупчення автомобілів у чергах станом на 12:00 спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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