Мінінфраструктури обмежить рух транспорту у разі рішення РНБО

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури перебуває у стані підвищеної готовності виконати всі рішення Ради національноїбезпеки та оборони й уряду щодо обмеження руху транспорту або переорієнтації напрямків у разі, якщо вони будуть схвалені. Про це з посиланням на слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна повідомила прес-служба відомства у Facebook, передає УНН.