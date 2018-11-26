Мининфраструктуры ограничит движение транспорта в случае решения СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения Совета национальной безопасности и обороны и правительства по ограничению движения транспорта или переориентации направлений в случае, если они будут одобрены. Об этом со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, передает УНН.
"Министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения СНБО и правительства по ограничению движения транспорта или переориентации направлений в случае, когда они будут одобрены. Министерство инфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании в Министерстве при участии руководства Укравтодора, Укрзализныци, Администрации морских портов, Укрпочты, аэропортов и др. Уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры ", - цитирует Омеляна пресс-служба.
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При этом министр заявил, что сейчас "ограничения относительно движения грузового транспорта есть, но они связаны исключительно с погодными условиями". "Никаких других ограничений нет", - добавил он.
Напомним, больше всего очередей автомобилей по состоянию на 12:00 наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.