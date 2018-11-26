Укравтодор повідомив про заблоковані дороги

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України оперативно оповістило водіїв про ситуацію на дорогах станом на 08:00 понеділка, 26 листопада, у зв'язку з масовою акцією протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Увага! Оперативна довідка про стан проїзду дорогами загального користування в Україні на 08:00 понеділка, 26 листопада. Просимо водіїв враховувати при плануванні своїх поїздок”, — йдеться у повідомленні.

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Акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту тривають у таких областях:

Волинська область

  • з 12:00 неділі, 25 листопада 2018 року, активістами ГО “Авто Євро Сила” проводились акції протесту, перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 505+000 на КПП Ягодин.

Львівська область

  • з 12:30 неділі, 25 листопада 2018 року, відбувається акція протесту, ініційована ГО “Авто Євро Сила” заблоковано пішохідний перехід та рух транспорту по а/д М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 190+000 (30 осіб ходять по пішохідному переходу) та а/д М-10 Львів-Краковець км 70+000 (30 автомобілів перекрили дорогу).

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Київська область

  • Станом на 26 листопада 2018 року поліція по 5 фур з інтервалом 5-10 хвилин буде запускати в м.Київ.
  • з 07:00 26 листопада 2018 року поліція почала в межах Київської області обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

Черкаська область

  • На автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 526, Христинівський район сталося ДТП.
  • На даний час рух по М-12, км 526 перекрито. Рух автомобілів здійснюється через м. Христинівка.

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Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 25 листопада євробляхери блокують пункти пропуску на західному кордоні України. Станом на 08:00 рух транспорту обмежено на 11 прикордонних майданчиках.

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У неділю, 25 листопада, набули чинності  закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Раніше євробляхери попередили про новий формат акцій протесту.

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