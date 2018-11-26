Укравтодор повідомив про заблоковані дороги

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України оперативно оповістило водіїв про ситуацію на дорогах станом на 08:00 понеділка, 26 листопада, у зв'язку з масовою акцією протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.