Укравтодор повідомив про заблоковані дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України оперативно оповістило водіїв про ситуацію на дорогах станом на 08:00 понеділка, 26 листопада, у зв'язку з масовою акцією протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Оперативна довідка про стан проїзду дорогами загального користування в Україні на 08:00 понеділка, 26 листопада. Просимо водіїв враховувати при плануванні своїх поїздок”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За фактом блокування доріг біля КПП на Львівщині відкрито провадження
Акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту тривають у таких областях:
Волинська область
-
- з 12:00 неділі, 25 листопада 2018 року, активістами ГО “Авто Євро Сила” проводились акції протесту, перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 505+000 на КПП Ягодин.
-
Львівська область
-
- з 12:30 неділі, 25 листопада 2018 року, відбувається акція протесту, ініційована ГО “Авто Євро Сила” заблоковано пішохідний перехід та рух транспорту по а/д М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 190+000 (30 осіб ходять по пішохідному переходу) та а/д М-10 Львів-Краковець км 70+000 (30 автомобілів перекрили дорогу).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести “євробляхарів”: ставки розмитнення та штрафи проти яких виступають мітингарі
Київська область
-
- Станом на 26 листопада 2018 року поліція по 5 фур з інтервалом 5-10 хвилин буде запускати в м.Київ.
-
- з 07:00 26 листопада 2018 року поліція почала в межах Київської області обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.
-
Черкаська область
-
- На автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 526, Христинівський район сталося ДТП.
-
- На даний час рух по М-12, км 526 перекрито. Рух автомобілів здійснюється через м. Христинівка.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черги на кордонах: авто на “євробляхах” не розмитнюють через відсутність відповідних фахівців
Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, з 25 листопада євробляхери блокують пункти пропуску на західному кордоні України. Станом на 08:00 рух транспорту обмежено на 11 прикордонних майданчиках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Закони про євробляхи”: на польсько-українському кордоні виникли черги
У неділю, 25 листопада, набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Раніше євробляхери попередили про новий формат акцій протесту.