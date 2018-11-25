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За фактом блокування доріг біля КПП на Львівщині відкрито провадження

За фактом блокування доріг біля КПП на Львівщині відкрито провадження

Київ • УНН

 • 13292 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. За фактом блокування транспортних комунікацій у Львівській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

“За фактом блокування автомобільних доріг поблизу прикордонних пунктів пропуску правоохоронці Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) КК України. Встановлюються особи, причетні до скоєння правопорушень”, — повідомили у прес-службі.

У поліції додали, що санкція статті передбачає покарання — штраф або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялось, що власники автомобілів з іноземною реєстрацію почали перекривати пропускні пункти на кордоні України.

Зі свого боку у МВС заявили, що у чергах, які виникли сьогодні на західному кордоні України після набрання чинності закону про “євробляхи”, винні нечіткі митні процедури.

Наразі відомо, що на державному кордоні утворились численні черги у напрямку вісьмох пунктів пропуску.

Додамо, що сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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