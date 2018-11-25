По факту блокирования дорог у КПП во Львовской области открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По факту блокирования транспортных коммуникаций во Львовской области правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
"По факту блокирования автомобильных дорог вблизи пограничных пунктов пропуска правоохранители Львовской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушений", - сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что санкция статьи предусматривает наказание - штраф или исправительные работы, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей с иностранной регистрации начали перекрывать пропускные пункты на границе Украины.
Со своей стороны в МВД заявили, что в очередях, которые возникли сегодня на западной границе Украины после вступления в силу закона о "евробляхах", виновны нечеткие таможенные процедуры.
Известно, что на государственной границе образовались многочисленные очереди в направлении восьми пунктов пропуска.
Добавим, что сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.