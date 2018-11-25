Власники “євроблях” почали перекривати пропускні пункти на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Власники автомобілів з іноземною реєстрацію почали перекривати пропускні пункти на кордоні України. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, за наявною наразі інформацією, активісти перекрили наступні пропускні пункти: Рава-Руська, Краківець, Устилуг та Ягодин.
Активісти вимагають пояснити, що їм зараз робити з машинами по закону 8487 і 8488, інші обурені ситуацією і такими законами.
Додамо, що у мережі з’явилась інформація про те, що активісти також перекрили один з пропускних пунктів у Закарпатській області. Офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, ускладнення пропуску транспортних засобів через пункт пропуску “Ягодин” пов’язані з акцією протесту власників автомобілів європейської реєстрації.
Як повідомляв УНН, на пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто. Очевидці повідомляють, що пропуск авто та навіть рейсових автобусів ускладнений через нові процедури розмитнення автомобілів.
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Як відомо, сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.