Прикордонники пояснили, чому не працює ПП “Ягодин”

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ускладнення пропуску транспортних засобів через пункт пропуску “Ягодин” пов’язані з акцією протесту власників автомобілів європейської реєстрації. Про це УНН повідомили у Луцькому прикордонному загоні.

“Не працює тому, що не має змоги. Громадяни-власники автомобілів на „євробляхах“ проводять акцію протесту”, — сказали прикордонники.

Як повідомляв УНН, на пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто. Очевидці повідомляють, що пропуск авто та навіть рейсових автобусів ускладнений через нові процедури розмитнення автомобілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черги на кордонах: авто на “євробляхах” не розмитнюють через відсутність відповідних фахівців

Як відомо, сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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