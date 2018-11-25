“Закони про євробляхи”: на польсько-українському кордоні виникли черги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто. Очевидці повідомляють, що пропуск авто та навіть рейсових автобусів ускладнений через нові процедури розмитнення автомобілів, пише УНН.
Про величезні черги на кордоні з Польщею повідомляють у соціальних мережах.
“Жодне авто не заїде на територію України без розмитнення. Тільки на розмитнення або вносити заставу еквівалентну сумі розмитнення. Але є ще одне але. Люди говорять про безвихідну ситуацію і не знають що робити. На дворі морозно, а в автівках є і діти”, — повідомляє група Рідна Україна про ситуацію на прикордонних пунктах пропуску на Волині.
Повідомлення про черги почали з’являтися після опівночі. За словами очевидцях на деяких пунктах пропуску прикордонники запровадили посилену охорону.
“Стоїмо вже кілька годин з боку Польщі в пункті пропуску „Ягодин“. Пройшов прикордонний контроль без проблем, а митниця не пропускає. Таких, як я — десятки. Навіть рейсові автобуси не пускають. Чітких пояснень немає. Здогадуємося, що це через закон про „евробляхи“”, — розповів УНН очевидець.
УНН намагається прояснити ситуацію та мати коментар в уповноважених органах.
Нагадаємо, сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації