“Закони про євробляхи”: на польсько-українському кордоні виникли черги

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною виникли черги з авто. Очевидці повідомляють, що пропуск авто та навіть рейсових автобусів ускладнений через нові процедури розмитнення автомобілів, пише УНН.