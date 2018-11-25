"Законы о евробляхах": на польско-украинской границе возникли очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной возникли очереди из авто. Очевидцы сообщают, что пропуск авто и даже рейсовых автобусов затруднен из-за новых процедур растаможивания автомобилей, пишет УНН.
Об огромных очередях на границе с Польшей сообщают в социальных сетях.
"Ни одно авто не заедет на территорию Украины без растаможки. Только на растаможку или вносить залог эквивалентный сумме растаможки. Но есть еще одно но. Люди говорят о безвыходной ситуации и не знают что делать. На дворе морозно, а в машинах есть и дети", - сообщает группа Родная Украина о ситуации на пограничных пунктах пропуска на Волыни.
Сообщение об очередях начали появляться после полуночи. По словам очевидцев на некоторых пунктах пропуска пограничники ввели усиленную охрану.
"Стоим уже несколько часов со стороны Польши в пункте пропуска "Ягодин". Прошел пограничный контроль без проблем, а таможня не пропускает. Таких, как я - десятки. Даже рейсовые автобусы не пускают. Четких объяснений нет. Догадываемся, что это из-за закон о "евробляхах"", - рассказал УНН очевидец.
УНН пытается прояснить ситуацию и получить комментарий в уполномоченных органах.
Напомним, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.