Черги на кордонах: авто на “євробляхах” не розмитнюють через відсутність відповідних фахівців

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На прикордонних пунктах пропуску для в’їзду на територію України виникли черги. Митники підтверджують, що основна причина колапсу — набуття чинності нових правил розмитнення авто. Однак, як повідомили УНН співрозмовники на митниці, їхнє відомство виявилося не готовим до оформлення автомобілів за новими правилами ввезення.

Як стало відомо УНН всі митні пости ДФС отримали телефонограмою інструкцію, щодо того як діяти після вступу в дію нових правил розмитнення авто.

“Законом № 2612, зокрема, передбачено, що при митному оформленні транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно УКТ ЗЕД та щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян”, — йдеться в інструкції.

Також митники повинні діяти у відповідності до змін до Податкового та Митного кодексів, якими передбачено не лише правила розрахунку ставки акцизу, а й порядок її сплати.

Так, зміни до статті 381 Митного кодексу України передбачають, що громадянин України (резидент) не може ввести в України автомобіль на іноземній реєстрації без сплати застави. Ввести авто без розмитнення може тільки нерезидент України, тобто іноземний громадянин (або ж ті громадяни України, які мають паспорт іншої держави всупереч законодавству України).

“Розмір такої грошової застави складає суму митних платежів, які повинні бути внесені при розмитненні вказаного транспортного засобу без будь-яких знижок”, — пояснили на митниці.

Водночас митники пояснили, що підтверджувати вартість авто має відповідний працівник, що спеціалізується на визначені тарифів, а такі працюють на більшості пунктів пропуску тільки вдень. І не дивлячись на те, що інструкцію про роботу у відповідності до нових законодавчих норм, на митних пропусках отримали раніше, роботу не було змінено. Очікується, що після 11 години поступово почнеться процедура розмитнення авто у відповідності до законодавства. Однак, самі митники не впевнені, що всі громадяни України будуть готові заплатити суму передбаченого законом грошового внеску. У випадку, якщо громадянин України з якихось причин не може сплатити необхідні кошти, то йому оформлюється карта відмови для повернення до країни з якої він намагався завести авто.

Нагадаємо, сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Після набуття чинності законів на пунктах пропуску почали утворюватися черги, через проблеми з митним оформленням.

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