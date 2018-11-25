Очереди на границах: авто на "евробляхах" не растамаживают из-за отсутствия соответствующих специалистов

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92420 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104942 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140233 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137665 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132915 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126682 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165433 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 46307 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 27008 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 17692 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 24116 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 29050 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130186 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165433 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 175990 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187013 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244589 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 140233 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101791 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106174 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108883 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108388 просмотра
Актуальное
Очереди на границах: авто на "евробляхах" не растамаживают из-за отсутствия соответствующих специалистов

Очереди на границах: авто на "евробляхах" не растамаживают из-за отсутствия соответствующих специалистов

Киев  •  УНН

 • 28325 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На пограничных пунктах пропуска для въезда на территорию Украины возникли очереди. Таможенники подтверждают, что основная причина коллапса - вступление в силу новых правил растамжки авто. Однако, как сообщили УНН собеседники на таможне, их ведомство оказалось не готовым к оформлению автомобилей по новым правилам ввоза.

Как стало известно УНН все таможенные посты ГФС получили телефонограммой инструкцию относительно того, как действовать после вступления в силу новых правил растаможивания авто.

"Законом № 2612, в частности, предусмотрено, что при таможенном оформлении транспортных средств, классифицируемых по коду товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД и по которому не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита, осуществляется при условии уплаты надлежащих таможенных платежей и добровольной уплаты средств в сумме, равной размеру пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в инструкции.

Также таможенники должны действовать в соответствии с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие не только правила расчета ставки акциза, а и порядок ее уплаты.

Так, изменения в статью 381 Таможенного кодекса Украины предусматривают, что гражданин Украины (резидент) не может ввести в Украине автомобиль на иностранной регистрации без уплаты залога. Ввести авто без растаможки может только нерезидент Украины, то есть иностранный гражданин (или те граждане Украины, которые имеют паспорт другого государства вопреки законодательству Украины).

"Размер такого денежного залога составляет сумму таможенных платежей, которые должны быть внесены при растаможивании указанного транспортного средства без каких-либо скидок", - пояснили на таможне.

В то же время таможенники объяснили, что подтверждать стоимость авто должен соответствующий работник, специализирующийся на определении тарифов, а такие работают на большинстве пунктов пропуска только днем. И несмотря на то, что инструкцию о работе в соответствии с новыми законодательными нормами на таможенных пропусках получили ранее, работа не была изменена. Ожидается, что после 11:00 постепенно начнется процедура растаможивания авто в соответствии с законодательством. Однако, сами таможенники не уверены, что все граждане Украины будут готовы заплатить сумму предусмотренного законом денежного взноса. В случае, если гражданин Украины по каким-то причинам не может оплатить необходимые средства, то ему оформляется карта отказа для возвращения в страну из которой он пытался завести авто.

Напомним, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации. После вступления в силу законов на пунктах пропуска начали образовываться очереди из-за проблем с таможенным оформлением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы