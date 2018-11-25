Очереди на границах: авто на "евробляхах" не растамаживают из-за отсутствия соответствующих специалистов

Как стало известно УНН все таможенные посты ГФС получили телефонограммой инструкцию относительно того, как действовать после вступления в силу новых правил растаможивания авто.



"Законом № 2612, в частности, предусмотрено, что при таможенном оформлении транспортных средств, классифицируемых по коду товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД и по которому не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита, осуществляется при условии уплаты надлежащих таможенных платежей и добровольной уплаты средств в сумме, равной размеру пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в инструкции.

Также таможенники должны действовать в соответствии с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие не только правила расчета ставки акциза, а и порядок ее уплаты.

Так, изменения в статью 381 Таможенного кодекса Украины предусматривают, что гражданин Украины (резидент) не может ввести в Украине автомобиль на иностранной регистрации без уплаты залога. Ввести авто без растаможки может только нерезидент Украины, то есть иностранный гражданин (или те граждане Украины, которые имеют паспорт другого государства вопреки законодательству Украины).

"Размер такого денежного залога составляет сумму таможенных платежей, которые должны быть внесены при растаможивании указанного транспортного средства без каких-либо скидок", - пояснили на таможне.

В то же время таможенники объяснили, что подтверждать стоимость авто должен соответствующий работник, специализирующийся на определении тарифов, а такие работают на большинстве пунктов пропуска только днем. И несмотря на то, что инструкцию о работе в соответствии с новыми законодательными нормами на таможенных пропусках получили ранее, работа не была изменена. Ожидается, что после 11:00 постепенно начнется процедура растаможивания авто в соответствии с законодательством. Однако, сами таможенники не уверены, что все граждане Украины будут готовы заплатить сумму предусмотренного законом денежного взноса. В случае, если гражданин Украины по каким-то причинам не может оплатить необходимые средства, то ему оформляется карта отказа для возвращения в страну из которой он пытался завести авто.

Напомним, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации. После вступления в силу законов на пунктах пропуска начали образовываться очереди из-за проблем с таможенным оформлением.