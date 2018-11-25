Пограничники объяснили, почему не работает ПП "Ягодин"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Осложнения пропуска транспортных средств через пункт пропуска "Ягодин" связаны с акцией протеста владельцев автомобилей европейской регистрации. Об этом УНН сообщили в Луцком пограничном отряде.
"Не работает потому, что не имеет возможности. Граждане-собственники автомобилей на "евробляхах" проводят акцию протеста", - сказали пограничники.
Как сообщал УНН, в пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной возникли очереди из авто. Очевидцы сообщают, что пропуск авто и даже рейсовых автобусов затруднено из-за новые процедуры растаможивания автомобилей.
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Как известно, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.