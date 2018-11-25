Владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с иностранной регистрации начали перекрывать пропускные пункты на границе Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, по имеющейся на данный момент информации, активисты перекрыли следующие пропускные пункты: Рава-Русская, Краковец, Устилуг и Ягодин.
Активисты требуют объяснить, что им сейчас делать с машинами по закону 8487 и 8488, другие возмущены ситуацией и такими законами.
Добавим, что в сети появилась информация о том, что активисты также перекрыли один из пропускных пунктов в Закарпатской области. Официального подтверждения пока нет.
Напомним, осложнения пропуска транспортных средств через пункт пропуска "Ягодин" связаны с акцией протеста владельцев автомобилей европейской регистрации.
Как сообщал УНН, в пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной возникли очереди из авто. Очевидцы сообщают, что пропуск авто и даже рейсовых автобусов затруднено из-за новые процедуры растаможивания автомобилей.
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Как известно, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.