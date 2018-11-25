Протести “євроблях”: рух ускладнено вже на 8 пунктах пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На цей момент на державному кордоні утворились численні черги у напрямку вісьмох пунктів пропуску. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба МВС, передає УНН.
“На державному кордоні утворилися численні черги. В даний час ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску „Устилуг“, „Рава-Руська“, „Ягодин“, „Малий Березний“, „Шегині“, „Краківець“, „Солотвино“ та „Угринів“. В місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції”, — повідомили у МВС.
Раніше повідомлялось, що власники автомобілів з іноземною реєстрацію почали перекривати пропускні пункти на кордоні України.
Зі свого боку у МВС заявили, що у чергах, які виникли сьогодні на західному кордоні України після набрання чинності закону про “євробляхи”, винні нечіткі митні процедури.
Додамо, що сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.