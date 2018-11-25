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8 марта, 13:20 • 101119 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 139520 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133868 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

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Протесты "евроблях": движение затруднено уже на 8 пунктах пропуска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. На данный момент на государственной границе образовались многочисленные очереди в направлении восьми пунктов пропуска. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.

"На государственной границе образовались многочисленные очереди. В настоящее время затрудненное движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей с иностранной регистрации начали перекрывать пропускные пункты на границе Украины.

Со своей стороны в МВД заявили, что в очередях, которые возникли сегодня на западной границе Украины после вступления в силу закона о "евробляхах", виноваты нечеткие таможенные процедуры.

Добавим, что сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

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