Протесты "евроблях": движение затруднено уже на 8 пунктах пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На данный момент на государственной границе образовались многочисленные очереди в направлении восьми пунктов пропуска. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.
"На государственной границе образовались многочисленные очереди. В настоящее время затрудненное движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции", - сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей с иностранной регистрации начали перекрывать пропускные пункты на границе Украины.
Со своей стороны в МВД заявили, что в очередях, которые возникли сегодня на западной границе Украины после вступления в силу закона о "евробляхах", виноваты нечеткие таможенные процедуры.
Добавим, что сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.