У чергах на західному кордоні винні нечіткі митні процедури – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У чергах, які виникли сьогодні на західному кордоні України після набрання чинності закону про “євробляхи”, винні нечіткі митні процедури. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“У зв’язку із нечіткими новими митними процедурами, на державному кордоні утворилися численні черги. В даний час ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску “Устилуг”, “Рава-Руська”, “Ягодин”, “Малий Березний”, “Шегині” і “Краківець”, — повідомили у МВС.
Як зазначили у відомстві, в місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції, а для врегулювання поточної ситуації МВС України прийнято низку заходів. Зокрема для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Національної поліції. У місцях проведення акцій працює поліція діалогу.
“МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій”, — наголосили у відомстві.
Крім того, у МВС додали, що для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску створено робочу групу, засідання якої у понеділок, 26 листопада, о 10:00.
Як повідомляв УНН, ускладнено рух на шести пунктах пропуску на західній ділянці українського кордону через блокування з боку власників автомобілів з європейською реєстрацією.
Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацію почали перекривати пропускні пункти на кордоні України.
Додамо, що сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.