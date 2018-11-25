В очередях на западной границе виноваты нечеткие таможенные процедуры - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В очередях, которые возникли сегодня на западной границе Украины после вступления в силу закона о "евробляхы", виноваты нечеткие таможенные процедуры. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"В связи с нечеткими новыми таможенными процедурами, на государственной границе образовались многочисленные очереди. В настоящее время затрудненное движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец", - сообщили в МВД.
Как отметили в ведомстве, в местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции, а для урегулирования текущей ситуации МВД Украины принят ряд мер. В частности для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции. В местах проведения акций работает полиция диалога.
"МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в МВД добавили, что для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска создана рабочая группа, заседание которой в понедельник, 26 ноября, в 10:00.
Как сообщал УНН, затруднено движение на шести пунктах пропуска на западном участке украинской границы из-за блокирования со стороны владельцев автомобилей с европейской регистрацией.
Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрации начали перекрывать пропускные пункты на границе Украины.
Добавим, что сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.