Протести “євробляхарів”: ставки розмитнення та штрафи проти яких виступають мітингарі

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, передає УНН.

З моменту вступу в дію законів на пунктах пропуску через державний кордон почали утворюватися черги: митники не пропускали автомобілі на іноземній реєстрації. Найбільші черги утворилися на польсько-українському кордоні.

У МВС прояснили, що причиною черг стали заплутані митні правила. Однак більшість “євробляхарів”, що стоять у чергах, заявляють, що не готові платити за тарифами визначеними законом. В результаті почалося блокування пунктів пропуску та під’їздів до них на українській території.

УНН вирішив нагадати, які саме базові ставки розмитнення передбачені новим законодавством.

Базова ставка податку для автомобіля з об’ємом двигуна до 3000 куб см складе 50 євро, більше 3000 куб см — 100 євро.
Базова ставка для дизельних двигунів об’ємом 3500 куб см складе 75 євро, понад 3500 куб см — 150 євро.

Сума буде дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна — це обсяг, поділений на 1000. Наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об’ємом двигуна 1,6 тис. Куб. см складе 80 євро, до 5 років — 400 євро, до 15 років — 1200 євро. У той же час, акциз на новий дизельний автомобіль з об’ємом двигуна 1,6 тис. Куб. см за новими розрахунками складе 120 євро, до 5 років — 600 євро, до 15 років — 1800 євро. Передбачено, що коефіцієнт для автомобілів, які використовувалися понад 15 років, становить 15.

Як розрахувати ставку податку

Ставка податку для відповідного транспортного засобу визначається за формулою: Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік.

Ставка базова:
— авто з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунний механізм з об’ємом циліндрів до 3000 куб. см — 50 євро;

— авто з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунний механізм з об’ємом циліндрів понад 3000 куб. см — 100 євро;

— з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до 3500 куб. см — 75 євро;

— з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. см — 150 євро.

К двигун — це коефіцієнт, який визначається діленням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.

К вік — це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного авто, до року визначення ставки податку.

Протягом 90 календарних днів після вступу в силу закону буде діяти знижуючий коефіцієнт 0,5.
За порушення строку перебування нерозмитненого авто на території України передбачені штрафи від 170 грн до 170 грн чи конфіскація авто.

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