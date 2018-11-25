Протесты "евробляхеров": ставки растаможки и штрафы против которых выступают митингующие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, передает УНН.

С момента вступления в действие законов на пунктах пропуска через государственную границу начали образовываться очереди: таможенники не пропускали автомобили на иностранной регистрации. Самые большие очереди образовались на польско-украинской границе.

В МВД прояснили, что причиной очередей стали запутанные таможенные правила. Однако большинство "евробляхеров", стоящих в очередях, заявляют, что не готовы платить по тарифам установленным законом. В результате началось блокирование пунктов пропуска и подъездов к ним на украинской территории.

УНН решил напомнить, какие именно базовые ставки растаможки предусмотренны новым законодательством.

Базовая ставка налога для автомобиля с объемом двигателя до 3000 куб см составит 50 евро, более 3000 куб см - 100 евро.
Базовая ставка для дизельных двигателей объемом 3500 куб см составит 75 евро, свыше 3500 куб см - 150 евро.

Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000. Например, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см составит 80 евро, до 5 лет - 400 евро, до 15 лет - 1200 евро. В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет - 600 евро, до 15 лет - 1800 евро. Предусмотрено, что коэффициент для автомобилей, которые использовались более 15 лет, составляет 15.

Как рассчитать ставку налога

Ставка налога для соответствующего транспортного средства определяется по формуле: ставка = ставка базовая х К двигатель х К возраст.

Ставка базовая:
- авто с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров до 3000 куб. см - 50 евро;

- авто с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров более 3000 куб. см - 100 евро;

- с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров до 3500 куб. см - 75 евро;

- с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров более 3500 куб. см - 150 евро.

К двигатель - это коэффициент, который определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см.

К возраст - это коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего авто, до года определения ставки налога.

В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5.

За нарушение срока пребывания нерастаможенного авто на территории Украины предусмотрены штрафы от 170 грн до 170 грн или конфискация авто.

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