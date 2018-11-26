Укравтодор сообщил о заблокированных дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины оперативно оповестило водителей о ситуации на дорогах по состоянию на 08:00 понедельника, 26 ноября, в связи с массовой акцией протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Об этом Укравтодор сообщил на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Оперативная справка о состоянии проезда по дорогам общего пользования в Украине на 8:00 понедельника, 26 ноября. Просим водителей учитывать при планировании своих поездок”, - говорится в сообщении.
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Акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта продолжаются в следующих областях:
Волынская область
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- с 12:00 воскресенья, 25 ноября 2018 года, активисты ОО “Авто Евро Сила” проводили акции протеста, перекрыто движение на а/д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 505 + 000 в КПП Ягодин.
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Львовская область
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- с 12:30 воскресенья, 25 ноября 2018 года, проходит акция протеста, инициированная ОО “Авто Евро Сила” заблокирован пешеходный переход и движение транспорта по а/д М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская км 190 + 000 (30 человек переходят по пешеходному переходу) и а д М-10 Львов-Краковец км 70 +000 (30 автомобилей перекрыли дорогу).
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Киевская область
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- По состоянию на 26 ноября 2018 года полиция по 5 фур с интервалом 5-10 минут будет запускать в Киев.
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- с 07:00 26 ноября 2018 года полиция начала в пределах Киевской области ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.
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Черкасская область
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- На автомобильной дороге М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 526, Христиновский район произошло ДТП.
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- В настоящее время движение по М-12, км 526 перекрыто. Движение автомобилей осуществляется через с. Христиновка.
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О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, с 25 ноября евробляхеры блокируют пункты пропуска на западной границе Украины. По состоянию на 08:00 ограничено движение на 11 пограничных участках.
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В воскресенье, 25 ноября, вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.
Ранее евробляхеры предупредили о новом формате акций протеста.