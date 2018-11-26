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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103578 просмотра

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8 марта, 10:25 • 109160 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 141390 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134880 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141608 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145397 просмотра

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Укравтодор сообщил о заблокированных дорогах

Укравтодор сообщил о заблокированных дорогах

Киев  •  УНН

 • 16054 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины оперативно оповестило водителей о ситуации на дорогах по состоянию на 08:00 понедельника, 26 ноября, в связи с массовой акцией протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Об этом Укравтодор сообщил на странице в Facebook, передает УНН.

“Внимание! Оперативная справка о состоянии проезда по дорогам общего пользования в Украине на 8:00 понедельника, 26 ноября. Просим водителей учитывать при планировании своих поездок”, - говорится в сообщении.

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Акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта продолжаются в следующих областях:

Волынская область

  • с 12:00 воскресенья, 25 ноября 2018 года, активисты ОО “Авто Евро Сила” проводили акции протеста, перекрыто движение на а/д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 505 + 000 в КПП Ягодин.

Львовская область

  • с 12:30 воскресенья, 25 ноября 2018 года, проходит акция протеста, инициированная ОО “Авто Евро Сила” заблокирован пешеходный переход и движение транспорта по а/д М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская км 190 + 000 (30 человек переходят по пешеходному переходу) и а д М-10 Львов-Краковец км 70 +000 (30 автомобилей перекрыли дорогу).

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Киевская область

  • По состоянию на 26 ноября 2018 года полиция по 5 фур с интервалом 5-10 минут будет запускать в Киев.
  • с 07:00 26 ноября 2018 года полиция начала в пределах Киевской области ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Черкасская область

  • На автомобильной дороге М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 526, Христиновский район произошло ДТП.
  • В настоящее время движение по М-12, км 526 перекрыто. Движение автомобилей осуществляется через с. Христиновка.

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О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, с 25 ноября евробляхеры блокируют пункты пропуска на западной границе Украины. По состоянию на 08:00 ограничено движение на 11 пограничных участках.

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В воскресенье, 25 ноября, вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

Ранее евробляхеры предупредили о новом формате акций протеста.

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