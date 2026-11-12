Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавших
Киев • УНН
Российский дрон ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Погибла 44-летняя женщина, еще пять человек пострадали.
В Киеве после утреннего удара российского дрона по многоэтажному дому известно об одном погибшем и 5 пострадавших. Об этом сообщили в КГВА и мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях 11 ноября, пишет УНН.
5 человек пострадали в Соломенском районе. Всем им медики оказали помощь на месте. Также известно об одной погибшей женщине
В КГВА указали, что "в результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина".
Количество пострадавших увеличилось до 5 человек по состоянию на 09:30. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в КГВА.
Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения12.11.26, 08:36 • 11883 просмотра