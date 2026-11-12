Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалих
Київ • УНН
Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва. Загинула 44-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали.
У Києві після ранкового удару російського дрона по багатоповерхівці відомо про одну загиблу людину і 5 постраждалих. Про це повідомили у КМВА та мер Києва Віталій Кличко у соцмережах 11 листопада, пише УНН.
5 людей постраждали в Соломʼянському районі. Всім їм медики надали допомогу на місці. Також відомо про одну загиблу жінку
У КМВА вказали, що "внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка".
Кількість постраждалих збільшилося до 5 осіб станом на 09:30. Усім надається необхідна медична допомога, додали у КМВА.
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування12.11.26, 08:36 • 11783 перегляди