Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалих

У Києві після ранкового удару російського дрона по багатоповерхівці відомо про одну загиблу людину і 5 постраждалих. Про це повідомили у КМВА та мер Києва Віталій Кличко у соцмережах 11 листопада, пише УНН.

5 людей постраждали в Соломʼянському районі. Всім їм медики надали допомогу на місці. Також відомо про одну загиблу жінку