Черги на кордоні зберігаються у п'яти пунктах пропуску на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Найбільше скупчення автомобілів у чергах станом на 12.00 спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Відповідну інфографіку розмістила у Facebook прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ, передає УНН.
"Республіка Польща: “Устилуг” –0; “Угринів” –0; “Рава-Руська” –50; “Грушів” –100; “Смільниця” – 60; “Шегині” – 100; “Краковець” – 30. Словацька республіка: “М.Березний” – 0; “Ужгород” – 60; Угорщина: “Тиса” – 0; "Дзвінкове" – 0; “Косино” – 15; "Лужанка" – 0; "Вилок" – 0. Румунія: "Дяково" – 0; "Солотвино" – 0; "Порубне" – 0. Молдова: "Мамалига-авто" – 0", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сервісні центри МВС України готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені автомобілі з європейськими номерами.
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Нагадаємо, станом на 9:00 у чергах на пункті пропуску “Устилуг” стоять 60 автомобілів, “Грушів” — 100 автомобілів, “Шегині” — 120, “Ужгород” — 30, “Вилок” — 10.