Очереди на границе сохраняются в пяти пунктах пропуска на границе с Польшей

"Республика Польша:"Устилуг"-0; "Угринов" -0;"Рава-Русская"-50,"Грушев"-100, "Смильниця"- 60, "Шегини" - 100,"Краковец" - 30. Словацкая республика : "г.Березное" - 0, "Ужгород" - 60; Венгрия: "Тиса" - 0, "Звонково" - 0, "Косино" - 15, "Лужники" - 0, "Вилок" - 0 Румыния: "Дьяково" - 0,"Солотвино"- 0,"Порубное" - 0 Молдова: "Мамалыга-авто" - 0", - говорится в сообщении.



Напомним, сервисные центры МВД Украины готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные автомобили с европейскими номерами.



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Напомним, по состоянию на 9:00 в очередях на пункте пропуска "Устилуг" стоят 60 автомобилей, "Грушев" - 100 автомобилей, "Шегини" - 120, "Ужгород" - 30, "Вилок" - 10.