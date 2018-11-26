Протести "євроблях": рух на пунктах пропуску на Волині частково відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ситуація на пунктах пропуску Волинської області залишається ускладненою. Станом на сьогоднішній ранок рух на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" частково відновлений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Волинської області.
Так, на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" порушень громадського порядку не виявлено, однак блокування руху транспорту триває.
"Станом на 21 годину 25 листопада вони (протестувальники – ред.) ще пропускали автобуси, однак вночі рух був заблокований. Станом на ранок 26 листопада рух частково відновлений, громадяни об’їжджають місце протесту прилеглими дорогами", – йдеться в повідомленні.
В Ягодині перебувають приблизно 500 осіб.
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"Наразі можливе знову блокування руху автомобілів, а також збільшення кількості протестувальників. Учасники акції продовжують звозити шини. Заблоковано кілька сотень метрів автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин", – проінформував інспектор Олександр Муравчук.
Також протестувальники продовжують блокувати рух на посту в Устилузі. Тут перебувають приблизно 200 осіб. Уночі ця кількість зменшилась, але зараз люди знову з'їжджаються. Порушень громадського порядку не зафіксовано.
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Як повідомили у прес-центрі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, станом на 9:00 у чергах на пункті пропуску "Устилуг" стоять 60 автомобілів, "Грушів" – 100 автомобілів, "Шегині" – 120, "Ужгород" – 30, "Вилок" – 10.
Нагадаємо, вчора власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти на кордоні.