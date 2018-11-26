Протести "євроблях": рух на пунктах пропуску на Волині частково відновлено

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ситуація на пунктах пропуску Волинської області залишається ускладненою. Станом на сьогоднішній ранок рух на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" частково відновлений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Волинської області.