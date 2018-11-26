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Протесты "евроблях": движение на пунктах пропуска на Волыни частично восстановлено

Протесты "евроблях": движение на пунктах пропуска на Волыни частично восстановлено

Киев  •  УНН

 • 10827 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ситуация на пунктах пропуска Волынской области остается осложненной. По состоянию на сегодняшнее утро движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" частично восстановлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Волынской области.

Так, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" нарушений общественного порядка не выявлено, однако блокирование движения транспорта продолжается.

"По состоянию на 21 часов 25 ноября они (протестующие – ред.) еще пропускали автобусы, однако ночью движение было заблокировано. По состоянию на утро 26 ноября движение частично восстановлено, граждане объезжают место протеста прилегающими дорогами", – говорится в сообщении.

В Ягодине находятся примерно 500 человек.

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"Сейчас возможна снова блокировка движения автомобилей, а также увеличение количества протестующих. Участники акции продолжают свозить шины. Заблокировано несколько сотен метров автодороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин", – проинформировал инспектор Александр Муравчук.

Также протестующие продолжают блокировать движение на посту в Устилуге. Здесь находятся примерно 200 человек. Ночью это количество уменьшилось, но сейчас люди снова съезжаются. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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Как сообщили в пресс-центре Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 9:00 в очередях на пункте пропуска "Устилуг" стоят 60 автомобилей, "Грушев" – 100 автомобилей, "Шегини" – 120, "Ужгород" – 30, "Вилок" – 10.

Напомним, вчера владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.

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