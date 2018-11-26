Сервісні центри МВС готові цілодобово реєструвати “євробляхи”

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сервісні центри МВС України готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені автомобілі з європейськими номерами. Про це сьогодні йшлося під час міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового з питань врегулювання ситуації із ускладненням і блокуванням автомобільного руху у пунктах пропуску на державному кордоні України, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.