Сервісні центри МВС готові цілодобово реєструвати “євробляхи”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сервісні центри МВС України готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені автомобілі з європейськими номерами. Про це сьогодні йшлося під час міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового з питань врегулювання ситуації із ускладненням і блокуванням автомобільного руху у пунктах пропуску на державному кордоні України, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Для цього регіональні сервісні центри МВС готові забезпечити безперебійну роботу із державної реєстрації розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі”, — сказав Яровий.
Водночас на урядовому рівні тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощеного порядку реалізації норм цих законів для полегшення реєстраційних процедур для водіїв таких ТЗ.
У МВС нагадали, що підрозділи Національної поліції та Держприкордонслужби працюють у прикордонних районах у посиленому режимі відповідно до доручення міністра внутрішніх справ України. Правоохоронці закликають учасників протестів дотримуватися публічного порядку і утриматися від провокацій.
Нагадаємо, станом на 9:00 у чергах на пункті пропуску “Устилуг” стоять 60 автомобілів, “Грушів” — 100 автомобілів, “Шегині” — 120, “Ужгород” — 30, “Вилок” — 10.