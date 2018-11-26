Сервисные центры МВД готовы круглосуточно регистрировать "евробляхы"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сервисные центры МВД Украины готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные автомобили с европейскими номерами. Об этом сегодня шла речь в ходе межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме", - сказал Яровой.
В то же время на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких ТС.
В МВД напомнили, что подразделения Национальной полиции и пограничной службы работают в приграничных районах в усиленном режиме в соответствии с поручением министра внутренних дел Украины. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.
Напомним, по состоянию на 9:00 в очередях на пункте пропуска "Устилуг" стоят 60 автомобилей, "Грушев" - 100 автомобилей, "Шегини" - 120, "Ужгород" - 30, "Вилок" - 10.