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Аеропорт "Бориспіль": воєнний стан не вплине на мобільність населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прес-служба аеропорту “Бориспіль” заявила, що рішення Верховної Ради про воєнний стане не вплине на мобільність населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку аеропорту на Facebook.

“Щодо подальшого правового режиму перетину повітряного кордону в аеропорту ми будемо орієнтуватися на рішення позачергового засідання Верховної Ради. Ми переконані, дане рішення не вплине на мобільність населення”, — повідомляється на сторінці міжнародного аеропорту.

Крім того, додається, що аеропорт працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури перебувають у стані підвищеної готовності виконати всі рішення Ради національноїбезпеки та оборони й уряду щодо обмеження руху транспорту або переорієнтації напрямків у разі, якщо вони будуть схвалені.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко підписав указ №390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше стало відомо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як запропоновано з боку РНБО. Крім того, він додав, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Пізніше стало відомо, що ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке було скликано на 16:00.

А Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Додамо, що через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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