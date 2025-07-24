90 из 103 запущенных рф дронов и одну из 4 ракет обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 24 июля Украина отразила атаку 107 воздушных средств, сбив 90 дронов Shahed и одну ракету "Искандер-К". Атакованы семь областей, зафиксировано попадание 13 БпЛА и 3 ракет в 11 локациях.
90 из 103 запущенных рф дронов и одна из 4 ракет сбиты или подавлены за ночь над Украиной, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 июля враг атаковал 107-ю средствами воздушного нападения: 4-мя крылатыми ракетами "Искандер-К" и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.
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"Атакованы Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбита/подавлена одна крылатая ракета "Искандер-К" и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - сказано в сообщении.
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