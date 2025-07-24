90 зі 103 запущених рф дронів та одну з 4 ракет знешкодили за ніч над Україною

90 зі 103 запущених рф дронів та одну з 4 ракет збито або придушено за ніч над Україною, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 липня ворог атакував 107-ма засобами повітряного нападу: 4-ма крилатими ракетами "Іскандер-К" та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму.

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"Атаковано Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 11.30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну крилату ракету "Іскандер-К" та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - сказано у повідомленні.

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