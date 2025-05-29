79 боев за день: враг активен на Покровском и Новопавловском направлениях

79 боев произошло на фронте с начала текущих суток, более половины из них - на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 29 мая, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 79 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали пограничные населенные пункты, в частности Марьино, Горки, Белая Береза, Славгород, Кучеривка, Дмитровка, Александровка, Рясное, Шевченково, Поповка, Комаровка, Турья, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Миропольское и Наумовка Сумской области.

Ситуация по направлениям

Украинские воины сегодня остановили две атаки в районах Старицы и Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг дважды осуществлял штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили четыре атаки. Захватнические подразделения пытались пройти в направлении Григоровки, были остановлены украинскими воинами.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочков и в районе Курдюмовки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении, в районе Торецка, идет ожесточенный бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 27 атак. Долгая Балка подверглась удару КАБ.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле и Новодаровка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Гуляйполю неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Малиновке и Ольговскому - авиабомбами.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степового.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Ольговке.

"На Курском направлении украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще семь боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 15 управляемых авиационных бомб и совершил 121 артиллерийский обстрел, в частности девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов и 31 артсистему