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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов и 31 артсистему

Киев • УНН

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По данным Генштаба ВСУ, 28 мая российские войска потеряли 1050 солдат и 31 артсистему. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 984940 человек.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов и 31 артсистему

За сутки 28 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1050 солдат и 31 артсистему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 984940 (+1050) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10864 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 22645 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 28386 (+31)
          • РСЗО ‒ 1397 (0)
            • средства ПВО ‒ 1171 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37999 (+81)
                    • крылатые ракеты ‒ 3265 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50015 (+56)
                            • специальная техника ‒ 3902 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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