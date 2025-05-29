Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов и 31 артсистему
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 28 мая российские войска потеряли 1050 солдат и 31 артсистему. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 984940 человек.
За сутки 28 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1050 солдат и 31 артсистему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 984940 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 10864 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 22645 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 28386 (+31)
- РСЗО ‒ 1397 (0)
- средства ПВО ‒ 1171 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37999 (+81)
- крылатые ракеты ‒ 3265 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50015 (+56)
- специальная техника ‒ 3902 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
Почти 200 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях29.05.25, 00:27 • 2040 просмотров