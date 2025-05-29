Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів та 31 артсистему
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 28 травня російські війська втратили 1050 солдатів та 31 артсистему. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнули 984940 осіб.
За добу 28 травня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів та 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 984940 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10864 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1)
- артилерійських систем ‒ 28386 (+31)
- РСЗВ ‒ 1397 (0)
- засоби ППО ‒ 1171 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37999 (+81)
- крилаті ракети ‒ 3265 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50015 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Майже 200 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки29.05.25, 00:27 • 2218 переглядiв