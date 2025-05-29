Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів та 31 артсистему

За добу 28 травня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів та 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 984940 (+1050) осіб ліквідовано

танків ‒ 10864 (0)

бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1)

артилерійських систем ‒ 28386 (+31)

РСЗВ ‒ 1397 (0)

засоби ППО ‒ 1171 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37999 (+81)

крилаті ракети ‒ 3265 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50015 (+56)

спеціальна техніка ‒ 3902 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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