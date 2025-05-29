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Фокс Ньюс

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів та 31 артсистему

Київ • УНН

 • 948 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 28 травня російські війська втратили 1050 солдатів та 31 артсистему. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнули 984940 осіб.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів та 31 артсистему

За добу 28 травня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів та 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 984940 (+1050) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10864 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 28386 (+31)
          • РСЗВ ‒ 1397 (0)
            • засоби ППО ‒ 1171 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37999 (+81)
                    • крилаті ракети ‒ 3265 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50015 (+56)
                            • спеціальна техніка ‒ 3902 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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